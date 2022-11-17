台中港第32號碼頭，16日驚傳貨櫃案件，疑為41歲美國籍堪薩斯州女性，檢方17日會同法醫、警方進一步追查女子真正死因，突破調查重點，空貨櫃內女子疑有生前走動跡象，先初步排除他殺棄置可能，至於女子如何進到貨櫃的動機及最後到死亡的過程，仍是疑點重重，刑事局國際科已聯繫美國在台協會（AIT）協助，通知死者家屬到案說明。

台中地檢署指出，台中港32號碼頭於16日下午2時32分許，經驗櫃員開櫃檢查謝卸船空櫃時，發現櫃內存有1具屍體，因而報警處理。於17日上午接獲台中港務警察總隊報請相驗，即由檢察官率同法醫前往相驗，初步確認死者為外籍女性，死亡多時。

檢方17日初步相驗後，當場指示警方封存貨櫃，通知鑑識單位到場採證，並積極透過警政署駐美人員聯繫美方並提供貨櫃編號、載運船隻、貨櫃動態及死者大體特徵等資訊，並將擇期複驗（解剖），採集DNA以確認死者身份，並釐清確切死因。

據了解，該命案的貨輪16日先航行到台北港，再抵達台中港，因有工作人員例行性檢查打掃，一打開貨櫃，聞到一股很濃的臭味遂查看，赫然發現有具女屍，警方在死者身上搜查到身分證。

檢警表示，遺體腐爛且有屍水情形，研判死亡時間超過20天，但該外籍女子為何平白無故進入該貨櫃，真正原因還在查，不排除案情有任何發展的可能性。