YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯結婚後，育有兩子蔡桃貴與蔡波能，他們也經常透過影片及社群分享生活，而兩個孩子可愛且逗趣的模樣，更是吸引許多粉絲追蹤，今（17）日凌晨二伯在限時動態中上傳蔡桃貴嚎啕大哭的影片，讓一旁的二伯為上前安撫，而她也透露其原因。

今（17）日凌晨二伯在IG限時動態中發出一段蔡桃貴半夜突然醒來大哭的影片，影片中二伯並沒有上前安慰，只是在一旁等兒子冷靜，而她也透露其原因「從嬰兒時期就常常這樣半夜起來哭得歇斯底里，哭的時候是完全不能碰他的狀態，不然很像會嚇到他，他會很用力地把你推開後哭得更厲害」。

隨後，二伯也提到「試過各種收驚、艾草洗澡，求過大大小小廟的平安符，但是情況都差不多沒什麼改善」原因至今摸不透「但目前一個月一次的頻率已經很好了，（小時候真的很惡夢，幾乎兩三天就要一次）」。

蔡桃貴從嬰兒時期常半夜驚醒哭。(圖／截圖自二伯IG）

事實上，二伯兩年曾經就於影片中提過，蔡桃貴從嬰兒時期半夜就會突然醒來大哭，當時也是各種方式都是過，甚至二伯更決定開始拜「床母」祈求能讓兩個孩子睡得安穩。