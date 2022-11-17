在美國總統拜登領軍的民主黨確定掌控參議院後，共和黨拿下眾議院多數席次應該已是大勢抵定，這表示未來兩年美國將迎來政府分治的局面。

在經過一個多星期的計票後，Edison Research預測共和黨人已經贏得要掌控眾議院所需的218個席次。稍早前共和黨拿下了加州第27個國會選區，讓該黨成功奪標。

儘管這次的期中選舉結果與共和黨原先期望橫掃參眾兩院的「紅色浪潮」相差甚遠，但拿下眾議院仍將給予共和黨抗衡拜登議程的權力，未來共和黨也將有權對拜登政府與其家族發起可能具有政治殺傷力的調查。

共和黨現任眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在推特上表示，共和黨人將讓眾院變天！美國人已準備好迎向新方向，而眾議院共和黨人也已準備好實現承諾。

然而麥卡錫前方的道路仍將面臨諸多挑戰，在前總統川普宣布將再度角逐白宮大位後，麥卡錫必須在政府和軍隊撥款等關鍵投票上設法讓他難搞的黨團團結起來。

在民主黨方面，丟失眾議院將削弱拜登在華府的部分權力。拜登已在周三向麥卡錫表達祝賀之意，並表示為了取得成果，他將與兩黨合作，「美國人希望我們為人民把事做好」。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發布聲明表示，眾議院民主黨人在支持拜登總統的議程上仍將扮演引領的角色，對於共和黨微弱的多數，我們仍具有強大的影響力。

此外，裴洛西的發言人在周三晚些時候宣布，議長將在周四說明其未來的計畫。