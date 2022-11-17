財政部統計處發布財政統計通報，在電影營業總額漸自疫情衝擊低點回升，111年全年有望出現疫情後高點。

電影為國人常見消費娛樂，亦形塑相關產業鏈，根據文化創意產業發展年報統計，106年至108年電影產業總銷售額約3百億元水準，其中電影院貢獻近4成，其餘為電影製作、發行等相關產業；109年起因疫情衝擊民眾觀影意願及後續管制措施，電影院銷售額逐步下滑，110年因國片熱賣挹注製作發行公司銷售額，排擠電影院占比，降至2成5。

從娛樂稅觀察，電影類娛樂稅同步受疫情干擾，稅收規模由原本之億元出頭驟降至5千萬元以下；累計111年1至10月電影類娛樂稅之營業總額56億元，已超過110年全年水準，隨年底數部商業大片上映，今年電影營業總額有望出現疫情後高點。

電影票房來源以美國居大宗，長期占逾5成，餘為日韓及國片，合占逾9成。國片占比多在1成，109、110年因接連數部破億票房電影挹注，占比提高達2成；日本則分別於109年、111年因人氣動畫電影上映，占比逾1成5。另觀察票價走勢，由於IMAX高畫質或3D等觀影設備升級，票價亦隨之提高。

從107年231元增加至111年253元，增幅約1成，其中以強調聲光效果之美國好萊塢電影票價最高，平均258元，日、韓居次，國片票價與增幅相對較低。從電影級別觀察，為廣納各年齡層觀眾，保護級影片(未滿6歲不得觀賞)為大宗，占比在3至4成間，輔導15歲級與限制級占比合計多低於1成5。