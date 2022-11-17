高通2022年Snapdragon高峰會進入第二天，宣布推出Snapdragon AR2 Gen 1平台，提供突破性的AR技術，主打解鎖新一代時尚、功能強大的眼鏡，進一步開啟真實世界/元宇宙相互融合的空間運算體驗新時代。

高通透過建立一多晶片分散式處理架構，並結合客製化的IP區塊，以盡可能打造最薄的高效能AR眼鏡。AR2主處理器在眼鏡中的PCB面積縮小40%，整個平台的AI效能提升2.5倍，同時功耗降低50%，以協助打造功耗低於1瓦的AR眼鏡。這讓使用者能在可長時間舒適配戴的眼鏡上享受豐富的AR體驗，並滿足消費者和企業使用案例的需求。

高通技術公司XR產品管理副總裁Hugo Swart表示，高通打造Snapdragon AR2是為了解決頭戴式AR的獨特挑戰，隨著對VR/MR和AR的技術和實體的要求逐漸差異化，Snapdragon AR2代表了高通XR產品組合中另一個定義元宇宙的平台，協助OEM合作夥伴徹底變革AR眼鏡。

此外，高通為了更均衡地配重並減少眼鏡兩側的臂寬，Snapdragon AR2採用包含AR處理器、AR協同處理器和連接平台的多晶片架構。Snapdragon AR2動態地將對延遲敏感的感知數據直接分配在眼鏡上處理，並將更複雜的數據處理需求卸載至搭載Snapdragon的智慧型手機、PC或其他相容的主機裝置上。