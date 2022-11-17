台灣客家聯盟約30位客家賢達人士，特赴花蓮力挺民進黨候選人Kolas Yotaka當選縣長，並喊出「全台客家人力挺Kolas」等語，現場氣氛相當熱鬧。（羅亦晽攝）

九合一選舉進入倒數，拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚昨才在縣內客庄本營鳳林鎮舉辦聯合誓師大會，鞏固客家票源，不過台灣客家聯盟今卻率領近30位客家社會賢達，赴花蓮力挺民進黨候選人Kolas Yotaka，雙姝互別苗頭意味濃厚。

花蓮縣內有原住民族、閩南、客家、新住民等多元族群，徐榛蔚與Kolas積極搶攻各族票源，Kolas先是喊出「讓原住民當上縣長」，更在藍營原鄉票倉秀林鄉插旗成立後援會，盼以原住民身份吸引原民票源；徐則是選擇穩固客家票源，先是在全縣客家人口最多的吉安鄉舉辦誓師大會，昨天更於客庄鳳林鎮聯合誓師，前高雄市長韓國瑜還特地親赴助選，讓支持者為之瘋狂。

台灣客家聯盟約30位客家賢達人士，特赴花蓮力挺民進黨候選人Kolas Yotaka。（羅亦晽攝）

怎料徐榛蔚前腳剛出客庄本營，台灣客家聯盟隨後就接著拔樁，今由聯盟理事長蔣絜安集結全台約30位客家賢達人士，特赴花蓮力挺Kolas當選縣長，並代表聯盟送上一件台灣客家聯盟的夾克，還將三義鄉親的支持紅包一併交給Kolas，希望她能翻轉花蓮，最後更與支持者喊出「全台客家人力挺Kolas」等語，現場氣氛相當熱鬧。

Kolas則全程使用客語表達她對客家支持者的感謝，並承諾未來當選縣長一定會推行「客語暢行全縣」政策。她說，自己雖是原住民，但是是一位會說客語的原住民，盼能用實際行動、無時無刻說客語，贏得客家鄉親的支持，且花蓮客家人口是全縣總人口3分之1，未來若入主縣府，不僅會落實各項客家文化政策，也會讓客語成全縣暢行無阻的重要語言。

Kolas坦言，文化雖可透過辦理活動發揚，但語言才是傳承的重要橋樑，如果不了解語言是文化的根，將來在推行相關政策時可能會出現漏洞及迷思，因此語言政策絕對是延續客家文化的策略之一，這也是她當選縣長後推動客家文化的重點。

由於Kolas先前多以原住民語言宣揚政見尋求原民選票，此次再獲台灣客家聯盟的支持，搶攻對手客家票源意味濃厚。