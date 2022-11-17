68歲女神林青霞昨(16日)在香港機場偶遇黃秋生，更不吝讚賞對方演技好，原來林青霞此行是為了時尚品牌活動來台，由於疫情她已將近4年沒回台灣，稍早她以一襲桃紅色深V禮服現身，依舊自帶女神光，臉上更露出燦笑，引來上百名民眾圍觀。

主持人黃子佼稍早誇林青霞這個月喜事不斷，先是過生日、香港大學頒布榮譽博士、出了第4本書下個月會回台宣傳，上個月又領了文學獎，被問到領到文學獎的感覺？林青霞謙虛說：「真的是想像不到」，事前她不知道出版社幫她報名，被通知獲獎後讓她又驚又喜，「我很喜歡意外的驚喜」。

林青霞以桃紅色禮服現身。（圖／讀者提供）

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黃子佼笑說，當他看到林青霞在微博上發表的得獎感言，令他印象最深的是「您現在還在用iPhone13，還沒換14特別純樸」，但林青霞笑說：「我現在換（iPhone14）了耶」，笑翻眾人。又問她久違回到台灣，除了吃麵之外，對台北有沒有新的發現？她說這次回來特別覺得台北真美，「我下飛機的時候，看到大廈在雲去雲來間，我覺得像詩一樣，我感覺很溫暖，很像回到母親的懷抱」。

林青霞稍早抽空逛了今天站台的精品店，大讚很舒適溫暖，還有空中花園，笑說坐著坐著就會興起購物的慾望，黃子佼則打趣說：「那我千萬不要坐進去，免得破財」，接著解釋現在都要忙賺奶粉錢。

至於現在疫情趨緩，林青霞有無任何新願望？她大方回應自己有個小小的夢想，即是到巴黎街頭去幫人畫人像，當街頭畫家，她透露自己最近剛開始學素描，新書裡也有她的作品。林青霞說，除了畫畫外，最近她也培養了新才藝「唱京戲」，現場更秀了一段，引來粉絲歡呼鼓掌。

林青霞近年多半在香港與家人生活，不時常在微博「走下神壇」跟粉絲互動，昨則在機場給男星黃秋生一個大驚喜，事後黃秋生發文說，在香港機場撞見一名戴口罩的女子，從對眼睛看來，年輕時應該是個美人，沒想到就是大明星林青霞，對方還主動跟他攀談，自我介紹是林青霞後說：「我想跟你說，你演戲很好。不打擾了」，接著優雅轉身離去，讓見過大風大浪的黃秋生也愣住，直到上飛機才確認這是真的，接著興奮發文分享這段奇遇記。

昨本報報導，林青霞此行是為了出席今天在台北知名精品店的開幕記者會，將與張震同台，主持人則是黃子佼，黃子佼表示雖然不會緊張，但想找時間請林青霞替自己簽名電影原聲帶的黑膠唱片，「假設沒有機會，我也沒有關係」。