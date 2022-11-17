好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）和法國名模凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）的女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）繼承了父母的優良基因，現已23歲的她出落得相當貌美。近日，她在IG上曬出美照，極具時尚感的穿搭配上配上獨樹一幟的姿勢，展現出她古靈精怪的個性。

日前，莉莉蘿絲戴普的父親強尼戴普狀告前妻安柏赫德（Amber Heard）的消息鬧得沸沸揚揚，就有不少人將目光轉向莉莉蘿絲戴普，想知道女兒對父親一事的看法。對此，外媒《Variety》的報導指出，她日前登上雜誌封面受訪時就表示「對此事保持沉默。」指出她從小就被教育需要尊重他人隱私。並提到「我知道我從小就和別人不一樣，名氣這件事相當難以駕馭，但我不得不學會如何面對它。」

近日，莉莉蘿絲戴普在IG上釋出她登上雜誌封面所拍攝的照片，只見照片中的她，穿著一身相當具有時尚感的造型，在電視機、桌椅、巨球上擺出各種搞怪又撩人的姿勢，彰顯出她別具創意的思想。尤其是躺在電視機上的照片，只見她在照片中上身僅穿著胸罩，曲身挺胸的躺在電視機上，腰側的線條因為擺出的姿勢而變得相當明顯。此外，在桌椅上穿著高衩泳裝，大秀腿根的模樣，看起來相當美艷，吸引多達56萬人按讚分享，留言表示「有史以來最酷的照片」、「我因為你而買了這本雜誌。」

事實上，她坦承因為父母親的因素，她比別人更容易獲得演藝圈和時尚圈的入門機會，但她現在想努力擺脫「靠父母一族」的標籤，指出她日後會投入更多心血在磨練演技上，希望能透過新作品來讓大家重新定義莉莉蘿絲戴普這個名字。