高雄市五福國中1年級丁協和從「心算神童」變身「熱血少女」報佳音。（柯宗緯翻攝）

高雄市五福國中1年級丁協和從「心算神童」變身「熱血少女」報佳音。（柯宗緯翻攝）

高雄市五福國中1年級丁協和從「心算神童」變身「熱血少女」報佳音。（柯宗緯翻攝）

心算神童長大了！ 丁協和變身「熱血少女」扮天使報佳音

高雄市五福國中1年級丁協和從「心算神童」變身「熱血少女」報佳音，近日裝扮天使模樣，在衛武營國家藝術文化中心旱地噴泉前，高張翅膀手握蠟燭的「天使」站立，並用小提琴演奏《奇異恩典》，場景夢幻又真實，吸引過往民眾目光。

丁協和能文能武，曾代表台灣出賽，蟬聯2017香港及2018馬來西亞亞太盃國際心算數學大賽冠軍；2019年在「日本國際心算暨數學競技大會」擊敗全球23國選手贏得冠軍，成為台灣之光。她也熱愛跳舞，透過手機自學韓國女團舞蹈，一支MV一天練1小時，7天就學會，記憶超強能熟練不NG一口氣跳完。

這次丁協和用微型演出預告耶誕節即將到來，大家準備迎接平安與祝福。這齣以「待降節」為背景演出的「天使」在冬夜點亮蠟燭和奏樂，傳達揭開耶誕節慶的序幕。

丁協和說，希望藉由創意點亮城市，為社會帶來溫暖，也為市民祝福。而疫情下的耶誕節慶活動除了要靈巧更要創新，此次演出同步上傳社群平台；願平安飛越疫情限制觸及世界各地的人。

在前鎮科技產業園區任職的父親丁世德指出，耶誕節的前4周為「待降節」，所謂「待降」（Advent）這名辭原出於拉丁文，意思是「來臨」，他強調演出的「天使」是揭開耶誕節慶的序幕不是主角，而這對高張翅膀是參照舊約聖經中天使翅膀的記載來設計製作，重量約3公斤，父女聯手耗時7日完成。他希望古老傳說與現代藝術碰撞出火花，形成一股平安的熱流溫暖人心。

丁協和外向、活潑熱情，常用創意豐富生活，去年平安夜，她身著禮服到衛武營國家藝術文化中心耶誕樹前，演奏小提琴報佳音，又為了介紹高雄打卡熱點而扮演「飄浮少女」搭輕軌，照片登上「高雄捷運×高雄輕軌」的粉絲專頁後，立刻吸引約3萬次點閱，網友紛紛按讚、留言及分享。