選戰倒數9天，台灣基進屏東縣議員候選人陳秋豪質疑、國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉任職安泰醫院榮譽院長有利益迴避問題，應該要馬上辭職，並稱他的政策都是開芭樂票大撒幣，對此，蘇反駁，「這位先生的擔心是多餘的」，並強調他提的政策是在減輕年輕人負擔。

陳秋豪指出，蘇清泉在政見會上提及自己一手建立的安泰醫院，並稱如今的安泰醫院已發展成龐大的醫療長照體系，他質疑，蘇要選屏東縣長就應與安泰醫院劃清界線，所以要馬上辭去安泰醫院榮譽院長以及相關職務，向屏東縣民承諾做到利益迴避。

同時，陳秋豪還質疑，蘇清泉提出的老人與育兒補助政策是大開芭樂票，因為都沒向縣民具體說明財源從何而來，他擔憂蘇的做法恐怕會掏空縣庫、債留子孫。

對此，蘇清泉反駁道，「這位先生的擔心是多餘的」。蘇清泉說，2007年之前，安泰醫院是私人醫院，負責人叫蘇清泉，但2007年之後改成醫療社團法人，從那時候開始，他就不再是負責醫師，而僅是個主治醫師，但因要維持醫師證照的有效性，他的執照當然要繼續掛在安泰醫院。

他說，賴清德的證照也還掛在診所，醫師證書每6年要換一次，大家都是一樣的，在美國也是這樣，而他也早就不是安泰醫院院長，這些去衛福部查都知道，且他這幾個月也辭去臨床工作，由兒子從林口長庚醫院回來代理。

他強調，他不僅不是責任醫師，也沒擔任任何行政職務，「榮譽院長只是一個榮譽頭銜」，完全沒有權力，他從當立委到選縣長，都是自己一個人出來，跟醫院沒關係，而且醫院的財務是獨立的，每3個月都要接受衛福部財報稽核。

至於政見大撒幣，蘇清泉反駁，他算過一年總共要30至32億，但這些錢他不是拿去放煙火，而是幫年輕人減輕負擔，這哪裡是大撒幣？他還說，行政院也推出幼兒津貼，這就是國家趨勢。