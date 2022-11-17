前副總統呂秀蓮今在「拜習會對台灣前途的影響」表示，外交部應尋求外交途徑，對新華社的消息做說明。(本報資料照)

前副總統呂秀蓮今在「拜習會對台灣前途的影響」線上記者會表示，對於新華社報導，美國在「拜習會」承諾了「五不四無意」，外交部應尋求外交途徑了解真相，對新華社的消息做說明，若捏造不實，美政府也要做適度澄清。

呂秀蓮指出，新華社通稿，拜登在「四不一無意」基礎上又做出了更多的承諾，感覺可以稱為「五不四無意」，增加了：不支持兩個中國、一中一台，無意尋求同中國脫鉤，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

她說，拜習會擺明台灣是中美核心問題，但台灣只能向局外人，由別人來擺佈命運，是被動或等待幸運降臨。現在戰雲密佈，拜習會只是第一步，台灣暫時沒有戰爭，但根本問題沒解決，蔡總統應該可以更積極一點，在中美兩強間調整戰略，像新加坡及印度為國家利益更主動。

她說，台灣現在邦交國微弱到非常小，每次邦交國元首來了，政府為了大內宣大張旗鼓，若不採非典型方式，可能會再掉幾個邦交國，若政府不做，人民願意做，政府應該大方一點，不然算什麼民主國家。

她指出，日前巴菲特投資台積電，但是水能載舟也能覆舟，台積電也曾受到恐嚇「台灣成為第二烏克蘭」，結果股票大跌，政府應鼓勵台灣人在國際上做點事，外交部以為有這樣幾個邦交國就夠了？

她呼籲，美國應該針對新華社所說，「五不四無意」真相如何，若這報導是真的，為何美國要答應「五不」，掏心掏肺支持「四無意」，是否對台灣有真正隱瞞。

她說，拜習會後，大家對「應該暫時不會開戰鬆一口氣」；但對於日本，從前首相安倍到國會議員態度，台灣人把這些人的態度擴大為「日本人很愛台灣」，以為台灣被欺負時，日本會願意派兵防衛台灣，但是最新日本民調，高達76％受訪者，反對台灣有事，要為台灣出兵。

呂秀蓮說，日本跟中國很接近，也不願意為了台灣引起自己的戰爭，所以親日及親美朋友要面對現實環境，自己國家自己救。