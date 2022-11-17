學測進入倒數階段，台北酷課雲推出「112年學科能力測驗考前複習直播課程」，北市教育局表示，11月24日至12月14日平日晚間與周末，將邀台北市名師群線上講授英文、數學、生物、地理等全科目考前重點及解題策略，還可與線上教師即時問答。

北市中正高中老師李壹明提醒，新型學測希望學生理解英文文意脈絡及組織架構，將帶學生分析段落發展，瞭解詞彙與語意的關聯性；中山女中國文科老師李明慈、黃月銀則說，國文寫作重深度思辨與個人經驗表達的獨特性，國綜則留意疫情、環境永續等素養議題。

永春高中數學科老師曾慶良分析，除把握基礎觀念和公式運算，要加強圖形與空間概念的理解力，例如covid 19普篩的偽陽性問題運用「條件機率」概念，基地台設置問題運用「三角函數圖形概念」，以數學角度思考時事是關鍵。

建國中學生物科老師周麗芬指出，生物試題創新度高，應試時須注意關鍵專有名詞的定義與相近概念的比較；和平高中地球科學科老師陳亞華則說，地科屬於綜合應用，多留心日常生活現象，再與課本的概念相印證會更得心應手。

教育局提醒，台北市學生可由台北市校園單一身分驗證帳號登入，外縣市學生可使用教育雲帳號登入，參與線上直播課程，事後也能重複觀看及下載精華講義，不習慣在直播課程中與老師線上互動的考生，則可透過平台上的學科影片自學複習。