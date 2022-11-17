為了讓民眾感受綠能科技帶來的日常生活樣貌，台南市政府與經濟部能源局攜手舉辦為期2天的「2022綠未來-智慧綠能創新與新創展」，17日在大台南會展中心開幕，有台南在地新創團隊與將近100家總資本額破兆企業參展，總計有114格綠色創新團隊展出最新技術及產品服務。

17日開幕典禮由經濟部能源局長游振偉與台南市副市長戴謙共同揭開「智慧綠能新時代」序幕。現場超過5成的台南在地新創團隊，與將近100家總資本額破兆企業參展，總計有114格頂尖綠色創新團隊展出，同時也有招商說明會、產業論壇、新創應用交流小聚以及商務媒合會促成綠能產業的趨勢洞悉及交流媒合，創造異業合作的最佳機會。

游振偉表示，2050年淨零碳排目標，已擬定淨零轉型關鍵戰略12項，再生能源為減排計畫扮演重要角色，積極開發風電、氫能、地熱、生質能及捕碳等不同類型能源環境。科學城也會擔任領航者，成為創新能源管理與智慧電網的新典範。

台南市長黃偉哲進一步表示，沙崙及南科是台南產業發展的雙引擎，預計會帶來8萬4千的就業機會，光每年創造出來的產值高達1.1兆元以上，期待透過這次展覽，可以看見沙崙智慧綠能科學城的豐富建設成果，為智慧綠能產業創造良好的研發環境，進而讓更多國內優秀智慧綠能廠商進駐園區，並結合周邊產學研資源，合作推動科技創新與應用研究，讓科學城成為國際級科技重鎮，為國內智慧綠能產業帶來卓越貢獻。

台南市經發局陳凱凌局長補充，為期2日的專業展，設有商務媒合專區，媒合企業一對一的商務洽談，也在舞台區安排企業能展示最新技術及服務的發表時間，讓綠能智慧產業創造異業合作的最佳機會。17日下午於大台南會展中心3樓大員A廳舉辦的產業年度交流論壇「綠行未來、智造臺南」。

為了讓民眾感受綠能科技帶來的日常生活樣貌，本次展覽市府別具巧思規劃「綠未來體驗館」，用寓教於樂以及沉浸式體驗的方式來讓民眾感受到綠能新工具以及應用知識，也結合節約能源、商品標示等宣導文宣，讓業者及民眾獲得正確觀念與知識。現場還可利用綠能載具體驗一段綠色隧道的試乘，獲得極大的迴響。

為鼓勵民眾逛展，18日並規劃綠能展前100名早鳥禮贈送天然小麥吸管，與旅展進場前100位民眾可獲得綠能玻璃杯兌換券。(記者張雅雲/台南報導)