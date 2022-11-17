來自各國的領導人，紛紛趕在APEC（亞太經合會）正式召開前抵達泰國曼谷。東南亞11月中下旬很熱鬧，從11日開始，先由柬埔寨主辦的東協高峰會打頭陣。緊接著在15日，G20（二十國集團）峰會在印尼峇里島舉行，現在則輪到APEC登場。

18日，主辦國泰國總理將主持這次有21個成員國的APEC高峰會。據悉，會議討論重點將放在新貿易與新投資上，還有重新串起供應鏈與連結旅遊業，以及全球永續發展事宜等。而APCE外長會議，也訂在17日先舉辦。

同時，中國國家主席習近平會與日本首相岸田文雄進行雙邊會談。美國總統拜登缺席下，將由副總統哈里斯代為出席。法國雖不是APEC成員之一，但總統馬克龍應邀擔任特別貴賓。

日前，在峇里島的G20大會中，各國通過發表一項共同聲明，多數成員國譴責在烏克蘭發生且尚未結束的這場戰爭。不過，還是有部分國家卻有不同的看法。地主國印尼就直言不諱，俄烏大戰是會議中最具爭議性的話題。

拜登在印尼參加G20時曾說，同意升息腳步要小心謹慎，避免產生外溢效應連帶影響它國。再者，拜登也示警，匯率市場上下大幅震盪現象，恐怕會是有增無減。

俄羅斯同時是G20以及APEC成員國，但總統普丁兩場都不會現身，G20由俄國外交部長出席，APEC則是第一副總理參加。俄媒報導，普丁也不會發表視訊演說。

在這次APEC之前，在柬埔寨以及印尼所舉辦的峰會上，各國討論焦點放在俄烏戰爭、台灣緊張情勢、緬甸軍事政變危機，以及全球經濟成長所面臨到的風險等。