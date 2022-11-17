民進黨基隆市長候選人蔡適應14日爆料國民黨基隆市長候選人謝國樑名下有塊60坪土地，周圍5萬多坪全是基隆二信合作社所有，謝國樑競選團隊火速還原贈與始末，強調土地是二信捐給謝國樑阿公謝清雲的紀念墓地。謝國樑昨(16)日提及在拜票時，會遇到民眾分享與謝國樑阿公的故事，他承諾，一定會學習阿公的精神，並加倍努力的為基隆以及市民做事。

謝國樑昨日在臉書表示，很遺憾的，最近對手為了選舉，居然拿他阿公謝清雲的墓地大做文章。謝國樑表示，事實上，阿公民國61年過世時就葬在那裡。謝國樑是民國91年在美國就讀麻省理工學院碩士的時候，代表家族受贈那塊土地。謝國樑對於對手拿出這件事情惡意抹黑真的感到非常難過，「為什麼可以為了選舉連先人的墓地都不放過」。

謝國樑提到，他是民國64年出生，因此並未見過阿公謝清雲，但在這次選舉中，不管到哪拜票，其實都會遇到認識他阿公或是數十年前被他阿公幫忙過的人，並與謝國樑分享當年與他阿公的故事與連結。

謝國樑認為，這些事真的讓他充分感受到，阿公謝清雲帶給基隆人許多美好的記憶。「未來，國樑一定會學習阿公的精神並加倍努力的為基隆、為市民做事！」