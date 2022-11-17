新竹市政府重視公共安全，近年不但在各項評鑑名列前茅，市府更持續增補消防人力，添購各式裝備，保障弟兄出勤安全，截至目前在外勤各大隊分隊中，共有210位同仁取得救助隊證照，比例近90％，居全國第3，積極守護民眾生命財產安全。

代理市長陳章賢指出，為提高救災效率、保障出勤弟兄安全，前市長林智堅、前副市長沈慧虹積極推動消防員增補政策，員額已從原有224人增加到306人滿編，預計自明年開始逐年擴編至380人，讓消防員排班更彈性，有更多時間陪伴家人。

他說，新竹市在去年在媒體評鑑各縣市「公安與消防」項目勇奪全國第1，他對於消防局表達肯定與感謝，期盼消防弟兄進一步精進自身技能，共同守護新竹市民的生命財產安全。

消防局長李世恭表示，消防局須透過紮實專業體技能訓練，才能順利完成各項任務，確保自身安全，消防局10月24日至12月18日舉行第15期救助隊訓練，22位學員均順利取得證照，目前外勤各大隊分隊中共有210位、近90％弟兄取得救助隊證照，高居全國第3。

救助隊指出，此次救助訓練特別規畫「都會型救災精進體技能」課程，搭配救災器材，採用科學及周期方式整合災害類型實作，輔以適當的戰術體能訓練，全方位提升救助人員戰術、戰技及體能肌力。

參與救助訓練的學員廖祐諄，目前在埔頂分隊服務，因服務單位緊鄰園區，有許多高速公路、快速道路等要道，需要時常處理車禍救助事故。他說，救助訓練讓他精進救災觀念與能力，如現場安全管理、玻璃破壞管理、製造空間及傷員救出等，未來將能更快、更有效率完成任務。

此期救助隊訓練在消防教育訓練基地傳授各項專業技能，課程包括單雙繩索系統應用、高低落差人命救助、各類災害案例及綜合訓練、山域基礎救助、侷限空間搶救、地震倒塌聯合搜救、車輛脫困送醫救援、直升機立體救災訓練、救助現場時危險預知等。

消防局指出，多年來除培訓救助隊300餘人外，更協助消防署代訓警專學員逾250名，期間並代訓嘉義市、金門縣及澎湖縣消防局多名弟兄，積極共享訓練資源。