中石化（1314）表示，財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的2022第十五屆TCSA「台灣企業永續獎」頒獎典禮於16日舉行，參獎家數達424家，創歷年新高；公司榮獲企業永續報告金獎及環境永續雙獎項。

中石化這次在整體綜合績效面榮獲「台灣百大永續典範企業獎」、企業永續報告得到傳「統製造業-第1類金級獎」。另，在單向績效面更是持獲佳績，環境永續面得到「氣候領袖獎」及「水資源管理領袖獎」。

中石化指出，因應氣候變遷、能源短缺及政府2050年的淨零政策，公司將環境、社會與公司治理（ESG）結合經營策略，以具體行動回應聯合國永續發展目標（SDGs），並採用TCFD氣候風險相關財務揭露與GRI、SASB之揭露準則來編撰與發布企業永續報告書，並前瞻佈署減碳計畫，希冀能帶動永續治理效應，繼而發揮節能、節水、減廢、降耗損之綜效。其中，以2005為基礎年，逐年實踐年減2％碳排計畫，時至今日，成果超前達標。

中石化強調，2021年碳排為200萬噸，相較2005年245萬噸少18％，更透過製程改善、智能生產、循環經濟、生產效率、降低能耗來強化公司的減碳能力，目標在2050年將碳排降低為基準年的9％，碳排量降至21.2萬噸。而後，以碳抵換或購買碳權等方式實現淨零。