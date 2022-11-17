大型投顧研究機構指出，美時（1795）第三季受惠血癌藥美國與巴西出貨，貢獻大幅營收，成為重要支柱產品，考量血癌藥毛利優於預期，未來成長值得期待，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價220元。

美時第三季營收53.89億元，季增85.2％、年增76.3％，毛利率67.9％，每股稅後純益（EPS）為7.97元，營收與獲利雙雙創下歷史新高，主要受惠於Lenalidomide美國與巴西出貨，以及亞太區市場業績穩定成長，其中，亞太區市場營收連續三季成長。

展望明年，法人列出五大理由，看好美時後市，並重申「買進」投資評等：一、2025年以前，Lenalidomide 持續貢獻穩定成長的營收；二、台灣與南韓市場帶來10％以上穩定成長的營收貢獻；三、戒毒癮藥衰退優於預期，訴訟賠償金有望認列；四、持續開拓癌症藥物市場，多項產品陸續送件或取證；五、有10個產品藥證審查中，開發中案件有首家申請（first-to-file）潛力產品。