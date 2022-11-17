奇美博物館耶誕周末每年吸引約6萬人參加，預售票今天開賣。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

每年吸引約6萬人參加的奇美博物館耶誕周末，預售票今天開賣，13公尺高的幸福耶誕樹也搶先亮相！館方指出，耶誕周末12月17日起連續兩個周末登場，今年表演節目逾百場，創下有史以來最多；今登場暖身的「幸福耶誕樹」，配合奇美博物館30周年，樹身以金黃色垂鍊、金色星體搭配繽紛彩球作裝飾，呈現華麗高貴慶典意象，即日起展出至明年1月11日，每日5點半至10點點燈。

奇美博物館2022耶誕周末以「歡樂耶誕派對」為主題，配合目前展出的英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，特別融入「英國」元素，要讓民眾體驗一場充滿大不列顛氛圍的經典派對。

逾百場演出包括親子最愛的「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、「廣場大舞會」、「戶外星光電影」、加上最受歡迎的「經典耶誕市集」、網美搶拍的「幸福耶誕樹」、富有藝術氣息的「常設典藏推薦」及國際大展《時代的臉孔》加價購等。

館方表示，耶誕周末自開辦以來已進入第5個年頭，為了讓民眾體驗西洋文化且輕鬆親近藝術，館方年年優化活動，表演節目從每天10多場到今年更是天天都有25場以上，白天到晚上全無間斷，創下活動舉辦以來的歷史新高。

此外，也精心規畫「英國名琴沙龍音樂會」，首度公開演奏英國最古老的提琴，讓民眾親身感受300多年前英格蘭第一位小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作，「廣場耶誕大舞會」由專業舞者與耶誕老公公團隊邀民眾一同跳舞狂歡。每年討論度最高的耶誕市集今年也擴大區域，風格攤位從去年80家增加至上百家。

「幸福耶誕樹」今天登場，傳遞幸福、喜悅之情，搭配博物館的西洋建築風格，耶誕周末夜晚還將推出燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致，美麗景致預計再度成為民眾拍照打卡的熱點。

耶誕周末將於12／17、12／18、12／24、12／25每天下午2點至晚間10點舉行，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元，還可加價100元參觀國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》。