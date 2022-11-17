民眾黨助理費爭議持續延燒，民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，如果有事證請盡快指控，不要每天都爆一點料。賴香伶強調，若前助理一席話不用負責，對其他助理是很大指責，甚至是抹煞他們的努力。

對於助理費持續延燒，賴香伶說，如果有事證，請這位助理或舉發人盡速採取對黨團或新竹市長候選人高虹安的指控，不要事事都在媒體上一天爆一點料、擠牙膏式，把選舉最後黃金時間陷入疑雲中。

賴提到，該提告該做一定的要求，讓選舉回歸正常，不要每天的媒體把焦點放在民眾黨是貪腐的、是居心叵測的、是要來蹭國會的。賴香伶說，大家可以看到這2、3年來民眾黨在國會的表現、出席率，質詢內容的含金量都是大家可以認可的，很多專業的立委助理們很用心幫忙。

賴香伶強調，這麼多選區，怎麼小小新竹市成為戰情熱區呢？提到桃園，希望好的選風在桃園留下典範，其他地方也應該在未來幾天可以改變，可以不要再這樣抹黑，從電視媒體、側翼的風向上對個人的指責，這是非常不能忍受的選戰，非常令人不能接受。

對於是否遇到自己人就轉彎，賴香伶說，不管是誰指控誰，即使勞動檢查都要再三斟酌，這不是任何人可以隨便有定論。他說，不管提供給北檢還是調查局，盡速的辦理、盡速的釐清。賴強調，有多少人涉及酒駕，黨因為多少人沒辦法參與選舉。反問民眾黨標準不是全國最嚴的嗎？指控的人，捫心自問有沒有什麼事是不可告人。

民眾黨立委張其祿也說，每個人的薪資待遇不一樣，並不是一定要聘到上限，如果聘到上限，每個人平均薪資就會過低，黨團因為涉及非常的專業，有一些人的薪資比較高是存在的事實。