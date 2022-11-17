新北市推動招商一條龍服務，爭取國際大廠將營運或企業總部，併同實驗室、研發中心或智慧製造移師新北，新北市經發局表示，產業發展首重創新能力，而產業聚落擁有充足研發量能，新北市有多種且完整的產業聚落及上下游供應鏈，本次艾司摩爾(ASML)投資新北，就是肯定新北市招商一條龍服務，未來將打造新北市專屬半導體研發產業鏈。

新北市經發局表示，半導體產品擴大運用範圍，晶片製造能力變成下一世代戰略型資源，新北市雖無大面積科學園區，但透過產業升級政策引導，將林口工一產業專用區定位為「先進研發、高階製造」產業聚落，強調研發與製造並重，希冀引進企業總部及關鍵研發中心進駐。

在林口工一市地重畫工程持續進行時，經發局於今年3月2日主動邀集中央及地方單位研議國有地招商，會中即以「先進研發、高階製造」作為林口工一產業定位，配合林口新市鎮投資抵減獎勵，為爭取國際大廠進駐做好準備。

經發局何怡明局長表示，經發局於今年初開始接觸台灣艾司摩爾(ASML)，ASML原擬於既有廠地就近擴廠，為爭取該公司落腳新北，經發局主動組成投資諮詢團，推銷林口工一，並整合市府各機關資源，多次與台灣ASML開會、詳盡解析投資議題，最終讓其說服荷蘭母公司，確定進駐林口工一6.7公頃產專用地，將打造為ASML在台最重要之研發、生產與培訓據點。

在協調過程中，外商對於台灣土地、建築開發相關法規不熟悉，新北市府由陳純敬副市長召開跨局處會議，針對盤點相關法令，並將林口工一所涉及的重畫工程、環境影響評估、坡度審查、交通影響評估、水土保持計畫、出流管制計畫、建造執照等，未來廠商進駐設廠時會遇到的議題提出建議方向。

同時藉由新市鎮開發條例所賦予的租稅與投資抵減等優惠，可降低公司總投資成本等，配合招商一條龍協助，讓台灣ASML吃下定心丸，確認進駐林口工一是該公司在台灣最重要的投資決策，將是有史以來ASML在台最大規模的投資。

此外，相關衛星工廠、協力廠商也預計進駐，將使林口工一成為北台灣最具國際化的產業聚落。