民進黨台北市長候選人陳時中，今（16）日特別赴南投縣陪民進黨南投縣長候選人蔡培慧掃街拜票。蔡表示，她擔任立委時推動了《食農教育法》，與陳有密切合作；未來若她當上南投縣長、陳當上台北市長，兩人會一起來推動台北與南投的「食農教育小旅行」，增進食農教育也提升旅遊契機，蔡更喊話：「團結翻轉南投！」

蔡培慧今日在臉書發文表示，「陳時中來了」，指出沿途有好多支持他們的鄉親 一起來加油打氣，倒數9️天 台北、南投作伙向前行，建立城鄉共好的社會環境。

蔡培慧指出，她在擔任立委的時候推動了《食農教育法》，未來她當上南投縣長，陳時中當上台北市長，他們會一起來推動台北與南投的「食農教育小旅行」，讓孩子們認識土地到餐桌的過程，與不同地區農產品的多樣性，另外也能提振觀光業者發展深度旅遊的契機。

不僅如此，蔡培慧更強調，北漂的南投遊子11月26號記得回家投票，南投縣長支持1號蔡培慧、草屯鎮長支持2號曾煌棊，「團結翻轉南投」，也特別感謝一同掃街的南投縣隊。