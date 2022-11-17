行政院院會今（17）日通過經濟部擬具的「產業創新條例」修正草案，國際半導體產業協會（SEMI）對此發表聲明表示肯定並支持，指出提供的研發投資減抵及租稅優惠等實質助益，將有助厚植台灣半導體產業發展動能、提升國際競爭力，成為產業堅強後盾。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，各國近年陸續推出晶片法案，擴大投資當地半導體產業長期發展。樂見台灣政府為半導體產業提出相應政策，不僅為台灣半導體產業挹注國際競爭資源，更顯見總統及行政院部會等單位樂於傾聽產業建言，給予回應實際作為。

曹世綸指出，台灣半導體產業亦展開全新供應鍵重組規畫。近期跨國控股公司波克夏大筆投資台積電、ASML宣布擴大在台投資、國際記憶體晶片大廠宣布將導入最先進製程晶片在台生產等實際行動，足以展現國際單位對台灣半導體產業的信心與認可。

曹世綸進一步指出，據財政部統計，2021年台灣積體電路出口1555億美元、年增27.05％，半導體產業規模占台灣GDP比重今年預估將達到21％，出口占比亦將持續攀升達37％，對台經濟發展具重要影響性。

曹世綸認為，面臨激烈的國際競爭壓力及地緣政治影響，此次產業政策助攻將有助鞏固台灣半導體產業全球供應鏈關鍵地位，更希望藉由半導體產業持續提升全球領先優勢，帶動台灣更多相關產業共同前往國際市場、擴大版圖，為台灣經濟發展做出更大貢獻、共創榮景。