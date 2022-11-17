新北市蘆洲4名國中生昨（16）無照、沒戴安全帽騎2機車在街上奔馳，甚至手持安全帽朝路邊多名走路的學生砸頭，對方被敲頭嚇壞，家屬稍晚報警，4名學生到案稱只是一時好玩，被依傷害、少年事件處理法函送；此外他們沿路闖紅燈、紅燈右轉等行為，已被開17張罰單，恐挨罰3萬元。

臉書「黑色豪門企業」曝光影片，當時2名國中生無照騎車，其中後座學生竟手持安全帽朝路邊一名走路的男同學頭部敲打，過程全被另一輛同樣雙載的國中生騎士拍下，影片曝光網友激憤「只敢欺負比他小的！標準俗辣」、「我們來肉搜看看，抓起來每人撞一次」、「病的不輕，看來是沒救了」、「霸凌當有趣」。

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新北市蘆洲4名國中生昨（16）無照、無安全帽騎2輛機車在街上奔馳，甚至手持安全帽朝路邊一名走路的學生砸頭，對方被敲頭嚇壞。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

整起事件發生在昨（16）日，蘆洲區長樂路上某國中4名9年級學生無照騎著2輛機車，未戴安全帽、遮車牌還沿路闖紅燈，在騎經光榮路120巷還用安全帽猛K另名學生的頭，導致對方嚇壞呆站著，晚間家屬到警局報案，警方循線逮到人，4名學生稱只是一時好玩，警訊後依傷害、少年事件處理法函送少年法庭。

此外，4名學生的惡行全程被路口監視器拍下，警方將開出高達17張罰單，最高恐挨罰3萬1000元以下罰鍰。