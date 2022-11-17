全球知名運動大廠Nike每一次所釋出的世界盃廣告，已經成為足球迷們眾所期盼的戲碼，本屆世界盃廣告大玩「張飛打岳飛」戲碼，各個年代的球星將一爭最強頭銜，甚至連日本足球動畫「閃電十一人」中的虛擬角色豪炎寺修也也來參一腳，呼應了時下最流行的「多元宇宙」。

本屆最新世界盃廣告影片當中除了滿滿科技感外，也不時回顧了過去幾屆的精采片段，例如1998年的世界盃廣告，巴西代表隊在機場盤球的著名場面，以及2002年由菲戈（Luis Figo）、亨利（Thierry Henry）及「小羅納度」羅納迪紐（Ronaldinho）所上演的足球鐵籠戰橋段。

這則廣告名為「足球宇宙」，意旨「創造一個多元宇宙，讓他們互相決鬥」，本片一開始由一對科學家爭論姆巴佩（Kylian Mbappe）及2006年的小羅納度誰比較厲害，於是就將他們召喚到一間實驗室中進行對決，小羅納度則是穿著巴塞隆納球衣登場。

接著連「外星人」羅納度（Ronaldo）、C羅（Cristiano Ronaldo）都加入這場戰局，尤其身穿葡萄牙17號球衣的C羅，傳球給身穿7號的自己做出凌空抽射，也象徵著這位超級球星自菜鳥時期至今，身手依然不斷進化著。

近年女權意識抬頭，英格蘭女足隊長莉亞（Leah Williamson）、美國女足球星摩根（Alex Morgan）也接受邀請出演，甚至連「閃電十一人」中的人氣角色豪炎寺修也，在影片當中嘗試用招式射門，只可惜遭裁判以「虛擬人物無法上場為由」紅牌罰下。

當「小羅納度」使出經典挑球動作，試圖越過范戴克（Virgil van Dijk）時，卻被這位目前世界第一的中後衛化解，「小羅納度」問為何能看出自己的下一步，范戴克說是看YouTube學的，這讓「小羅納度」不知所以，因為在他那個年代連網路都不盛行。

最後結尾以C羅的暴力射門畫下結尾，也宣示他依然寶刀未老，依舊是本屆世界盃的最大焦點。