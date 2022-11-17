【全程影音】情感戰勝理智？支持陳時中、票留黃珊珊？ 王世堅最新回

稱「欠黃珊珊一次」！最終決定票投陳時中？ 王世堅迂迴笑吐「這趣事」

台北市選戰進入倒數階段，跟無黨籍候選人黃珊珊交情甚好的民進黨議員王世堅，時常對外表示「我欠黃珊珊一次」，甚至傳出「支持陳時中，票投黃珊珊」的說法，遭前桃園市議員王浩宇嗆說是違反黨紀，一堆網友跟著表示開除黨籍。對此，王世堅17怒批王浩宇「回去當太監」，「既然他已經被罷免了，就請他閉嘴！」

王世堅昨上網路節目專訪時指出，他支持民進黨台北市長候選人陳時中，但因過往欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊人情，被解讀說「支持陳時中，票投黃珊珊」，但他今日強烈澄清，自己從未講過這句話，強調自己是民進黨公職，組織動員都在幫陳時中拉票，這點無庸置疑。

話鋒一轉，王世堅怒指，因某媒體報導錯誤後，所有網軍側翼全數出動，又來汙衊、糟蹋他，所有電話部隊都來包圍自己，平均一天有40通電話打到他辦公室，甚至還會打到家中，家人情緒心智都受影響，還希望他選完這次就不要再選，點名側翼夠膽就具名出來講。

「那個已經被罷免的議員惦惦！」王世堅痛斥，只有太監才幹那種事，台灣社會理應光明，他自認做事光明磊落，不需要這些傢伙整天「吱吱喳喳」，狠嗆王浩宇「既然他已經被罷免了，就請他閉嘴！回去當太監！」

王世堅不滿表示，側翼網軍現在也在攻擊黃珊珊，這更莫名其妙，「我們支持陳時中有必要糟蹋黃珊珊嗎」，都沒想過黃珊珊一家英勇，其哥哥黃曙光還在主持國艦國造，為台灣貢獻良多，難道要說他們不抗中保台，難道抗中保台是側翼的特權嗎？