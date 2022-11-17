台灣四面環海，擁有豐富的海洋生態，9處的國家公園中，就有4處為海域範圍的國家公園，因此海洋環境教育更顯重要。為了推廣海洋環境教育，國立高雄師範大學攜手海洋國家公園管理處，於17日簽署「合作協議」備忘錄。未來高師大將開設以國家公園為主體的課程，帶領學生及民眾實地走訪國家公園，進行環境教育及生態旅遊的學制課程及環境教育活動。

營建署署長吳欣修表示，海洋國家公園管理處負責經營與管理海洋型國家公園，東沙環礁國家公園及澎湖南方四島國家公園，面積都相當遼闊，但因位處偏遠，民眾若要前往這2處國家公園，無法像到達其他國家公園一樣簡單；因此內政部特別指示強化海洋環境教育，讓民眾了解台灣的海洋國家公園。

吳欣修期盼在與高師大合作之下，能夠強化國家公園整體環境教育品質，藉由海洋環境教育功能與品質提升，讓國人可以更了解海洋保育的重要性，進而支持國家公園。

海管處處長徐紹良強調，為了發展海洋國家公園新面貌，促進不同面向的環教育推動模式，將規畫開設以國家公園為主體的課程，包含學分班、碩士學位學程、推廣教育班及一般生態旅遊環境教育活動，並由高師大專任教師與國家公園同仁擔任業師協同教學，在雙方提供的設備及場域進行課程及活動。

高師大校長吳連賞指出，台灣有許多離島，每個島都有豐富的生態景觀與環境人文特色，其中澎湖南方四島國家公園，不但具有全球聞名的玄武岩特色景觀，在地理位置與人文歷史脈絡中也具有非常重要的角色及意義，正因如此，高師大才會積極與海洋國家公園管理處合作，透過環境教育課程規畫、環境教育實踐實習以及海洋國家公園環境教育推廣等方式，共同為澎湖南方四島國家公園的永續發展盡一份心力。