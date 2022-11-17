前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹，民進黨台北市長候選人陳時中日前表示，霍華德背號選12號，他的候選人號次也是12號，「可能他是想蹭我的熱度」。對此，國民黨台北市議員候選人高揚凱昨(16)日直言，陳時中輕蔑的玩笑話，可以顯現出，民進黨的權貴性格、自我膨脹。

高揚凱昨在臉書表示，他看到陳時中說的這段話後笑了，且認為全世界的NBA球迷都笑了。高揚凱提到，媒體報導霍華德身價高達2.5億美元（約77.7億台幣），是全世界知名的球星，影響力之大，可見一斑。而陳時中是一個身上背負著萬條人命，卻落跑去選市長的防疫指揮官，人生最重大的決策就是沒有會議記錄的「3+11」，造成全台灣防疫大失控，上萬民眾因此而犧牲寶貴的性命，「兩者放在一起，毫無比較的意義存在」。

高揚凱認為，陳時中輕蔑的玩笑話，可以顯現出，民進黨的權貴性格、自我膨脹，以及對於NBA文化的不尊重，等同於對於NBA球迷的不尊重。

此外，高揚凱表示，從陳時中受訪的話裡，可以看出民進黨、蔡英文政府這些年來的施政方針，就是流量、流量、流量，只要玩弄民粹、蹭到流量、控制媒體、操作網軍，選票就會進來，「這種行為，可以說是踐踏民主政治的價值，把廣大的選民當成掌中玩物」。高揚凱痛批，輕蔑、權貴、流量至上、顛倒是非、不問公理正義，這就是民進黨、陳時中加上蔡英文。

高揚凱最後呼籲，千萬不能再放任民進黨，繼續把持台灣、玩弄台灣人，「由霍華德這一件小事情，我們就可以看出民進黨根本就沒有治國的能力」。