前副總統呂秀蓮今在「拜習會對台灣前途的影響」線上記者會表示，台南槍擊案，8分鐘開88槍，兇嫌兩萬交保，「這樣的政府，如何高喊我們是民主法治國家？」

呂秀蓮呼籲，請蔡總統選完後伸出友誼的手，跟其他政黨好好對談；此外，現在民間共同催生民間國是會議，就是不希望執政黨用閉門方式做政治宣布，跨越黨派來討論，掌權者要予以支持，不是加以打壓跟牽制。

呂說，「為何不同政黨都不互相來往？」她辦遊行等活動，卻被綠營散佈謠言，說她立場變了；台灣隨時會開戰，若國內還互相挖牆腳，藍綠互不來往互相叫罵，只有讓台灣這條鐵達尼更容易沉。

她認為，執政黨更應該包容體諒及尊重，藍綠繼續對立，是台灣很大隱憂，從南到北，她聽到民怨很深，「政府都說民主是台灣驕傲，但我都被查水表，連媒體要採訪我，都會收到警告跟禁止令」。

她還提到，指揮中心濫權，一、兩人確診，使中小企業無法做生意，因為政府過當防疫，侵蝕到民生，找工作若入詐騙集團手中，治安原來有那麼多死角，元兇是誰？還有多少人受苦？

她說，蔡總統在國慶日說，「我們越團結、越安定」，但是沒有告訴大家如何團結跟安定，政府是否該把牽制媒體的黑手挪開？國民黨執政五十年都可以交出政權，民主國家沒有永遠執政，投票在即，她當然希望民進黨能莫忘初心、繼續執政，但偏離核心價值、偏離民意，就只好換人做。

她說，任何政黨執政都要信守，不想投就不要去投，「我們每投一票國庫就要支持候選人30元，我們也可以行使不去投票，為國庫省30元」。

她指出，縣市長選舉後，明年是立委及下任國家領導人選舉，若選舉風氣不好、選風蒙塵，很擔心下任領導人要如何公平誕生，明年政黨會更加對立，會更大分裂，政府及民間為了拯救台灣、安定台灣，就要展開藍綠對談、政黨和解，或願意跟她一起推動民間國是會議。

她表示，民進黨應該發誓，執政要捍衛民進黨核心價值，要讓台灣避免戰爭，用理性和平方式解決兩岸問題，若做不到就讓民間來做，並讓可望成為國家下任領導人的人，也能一起參與這場民間國是會議。