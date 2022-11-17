勞動部勞動力發展署為協助民眾培養就業技能，運用全國5個分署11個訓練場辦理自辦職前訓練，目前於職前訓練網提供近181班的多元類別自辦職前訓練課程。（發展署提供／林良齊台北傳真）

住在屏東的劉秉諺在學時主修電影藝術，從事文書工作2年多，但薪資無法提升，決定轉業，並報名高屏澎東分署的綜合銲接課程。受訓期間態度積極、遇有理論或實務不瞭解之處時，也能向訓練師請教。在通過自辦的訓練課程後，除了順利考取專業的手工電銲乙級、氬銲乙級證照外，也透過分署的就業輔導，順利進入離岸風電產業擔任銲接職務工作，起薪達4萬元以上，且未來薪資還有成長空間。

勞動部勞動力發展署為協助民眾培養就業技能，運用全國5個分署11個訓練場辦理自辦職前訓練，目前於職前訓練網提供近181班的多元類別自辦職前訓練課程。

為協助失業及待業者充實專業技能，做好就業準備，發展署每年均由所屬5個分署依據區域性產業發展及人力需求，辦理就業導向的各項職業訓練課程，明年將持續開辦精密機械、機電整合、電腦數值控制與機械加工、資通訊、雲端科技產業，智動化與機器人、物聯網開發與行動裝置應用等對熱門課程，提供民眾更多元、適性的選擇，平均訓後就業率皆達9成，適合有意願提升或培養就業技能的失業者參加。

發展署各分署除具備有專業師資及完整訓練機具設備外，另配置專業輔導員提供參訓學員生活、學習及訓後就業等服務，並辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，一旦甄試獲錄用，訓練費用由發展署全額補助，屬非自願離職或特定對象失業者，還可申請職業訓練生活津貼。

2023年預計開辦約390班的職前訓練課程，預估可提供1萬個參訓機會，課程包羅萬象，歡迎民眾鎖定「職前訓練網」踴躍報名。