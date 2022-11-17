111學年度全國音樂比賽高雄市初賽，梓官區蚵寮國中口琴項目表現出色，大合奏指定曲：在雲上的華爾滋、自選曲：讓愛發光。四重奏指定曲：十年日記、自選曲：雨的旋律，兩項均獲得最高的優等，明年3月將代表高雄市前進全國賽。

111學年度全國音樂比賽高雄市初賽，梓官區蚵寮國中口琴項目表現出色，獲得合奏與四重奏雙料優等(高雄市教育局提供)

蚵寮國中口琴隊屬於學生社團，指導老師范曉怡老師仍用心培養孩子們帶得走的音樂美感素養(高雄市教育局提供)

蚵寮國中口琴隊屬於學生社團，在少子化的影響，學生人數有限，但指導老師范曉怡老師仍用心培養孩子們帶得走的音樂美感素養，范老師幽默風趣的教學方式緊扣住孩子們的心，帶起孩子們學習音樂的熱情，社團的練習時間非常有限，因此師生們利用寒暑假及假日加強練習，扎扎實實串起美妙樂音。

校長李娟娟說，蚵寮國中首重品德與學力，而音樂美感素養能涵養品德、強化生活感知能力，對學生品德提升有極大的助益，感謝家長會、顧問、志工及社福團體挹注許多資源，期待蚵中的孩子們在老師的引領下找到目標、投入熱情、發光發熱。態度對了，未來就掌握在自己手中。

劉美秀同學說，指導老師范曉怡如嚴父與慈母，嚴格又包容，指揮時非常有震撼感，非常喜歡她也佩服她！李冠霆同學說，好想出國拿第一名！讓大家知道口琴不是隨便吹一吹而已。蔡宜珊同學也說，學習口琴讓我更有勇氣也更熱愛音樂，成就感十足！這群孩子們一致有自信的說出了共同的心聲：「讓我們蚵中口琴隊更壯大，讓大家都知道我們！」

蚵寮國中的社團課程規劃精緻，除了獲獎樂音飄揚的口琴社，並有訓練腦力專注力的滾球社、學生搶手熱愛的羽球社與生活實用的英語探索社，今年更增加了由高雄大學教授群指導的雙語應用科學社。各項社團透過非正式課程培養孩子更多團隊合作、溝通表達、領導及系統思考的能力與態度。