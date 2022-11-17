民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部政策部召集人黃淑娥（左二），代表蔡其昌簽署承諾書。（林欣儀攝）

選舉倒數9天，中部地區環保團體17日提出12項空汙治理承諾，其中包括推動台中市用電每年負成長2％、2030年減碳目標提高至45％及垃圾費隨袋徵收等，邀3名市長候選人表態，國民黨盧秀燕、民進黨蔡其昌都派代表出席說明並簽署允諾推動，無黨籍陳美妃則親自簽下連署書。

包括台灣生態學會、台灣護樹團體及台中市爭好氣聯盟等團體，17日上午在台中市議會前廣場擺出「台中氣候及空汙治理擂台會」，環團指出，為推動空品改善，他們整理出12項具體目標，分別為2026年減碳目標不低於20％、表態支持2029無煤台中、加嚴空品標準及增訂台中市低碳城市自治條例等。

台中市環保局長陳宏益代表盧秀燕簽署承諾書，陳宏益表示，環團提出的12項承諾，有多項市府已經在推動中，除將持續進行減煤減碳相關措施，也要求中央檢討目前的能源配比，盼在2030年前將火力發電方式從目前的80％降到50％以下，才能與世界競爭。

在推動垃圾減量部分，陳宏益說，市府也規畫推動垃圾費隨袋徵收，目前已經在水湳市場示範辦理，在石岡區也試辦多年，垃圾費隨袋徵收是成功且便宜的制度，台中市希望在1年內以區為單位推動試辦，剛開始也將先以不收費方式培養民眾習慣。

蔡其昌總部則派出競總政策部總召劉曜華等人出席擂台會，政策部召集人黃淑娥代表蔡其昌簽署承諾書，劉曜華指出，蔡相當重視台中氣候治理，且長期致力於永續城市及低碳轉型發展；蔡其昌早就在立法院提案、通過台中火力發電廠2035年無煤計畫，將更強力要求中火「以氣換煤」進度。

黃淑娥強調，蔡其昌競選初期提出的「台中十大建設」，其針對永續發展提出9項政見，其中包括4年增加200輛電動巴士、打造30公里大台中水岸綠廊等。蔡其昌總部同時呼籲環團應檢視盧秀燕4年施政成績，而非以是否簽署承諾書作為評斷標準。