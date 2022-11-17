全球記憶體品牌廠十銓(4967)旗下創作者品牌T-CREATE及TEAMGROUP分別推出二款新品，具專利石墨烯散熱片的T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL固態硬碟及免工具安裝的TEAMGROUP EC01 M.2 NVMe PCIe SSD外接盒，無論創作需求或活用M.2 SSD，十銓科技皆以領先技術及創新產品力為消費者提供最佳解決方案。

十銓創作者品牌T-CREATE致力以高效穩定的儲存產品為創作者捕捉每一段珍貴靈感，T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL固態硬碟具備高達5000MB/s與4500MB/s的高速讀寫效能，大幅縮短轉檔時的耗時等待，為創作者帶來更多創作餘裕。針對創作者所重視的高穩定性能，十銓首度將專利石墨烯散熱技術引入T-CREATE創作者固態硬碟，CLASSIC DL固態硬碟的超薄石墨烯散熱片可於SSD高速運轉的同時為其有效散熱，搭配具優異穩定度的精選控制器及訂製韌體，使SSD在長時間運作下保持高效穩定，以高穩定性組合作為創作者最堅強後盾，安心享受流暢的創作體驗。

除固態硬碟外，十銓旗下的產品類別持續拓增多樣性，推出首款TEAMGROUP EC01 M.2 NVMe PCIe SSD外接盒，廣泛支援2230/2242/2260/2280尺寸的M.2 NVMe PCIe SSD，採用USB 3.2 Gen 2超高速介面，檔案傳輸最高可達1,000MB/s，並提供USB-C to USB-A傳輸線及USB-A to USB-C轉接頭，不僅可快速備份大量影音檔案，更可輕而易舉地於電腦、平板、筆電、手機等裝置跨平台傳輸。EC01 SSD外接盒採用鋁合金結構設計，搭配表面散熱孔，提供SSD優異散熱效能，而卡扣式結構及橡膠塞頭的免工具安裝設計，讓使用者透過簡單步驟即可輕鬆將M.2 PCIe SSD變身為外接式硬碟，資料隨身帶著走。

因應各式創作需求，T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL固態硬碟提供1TB及2TB二種容量規格，全球首波將自12月中起上架販售，而TEAMGROUP EC01 M.2 NVMe PCIe SSD外接盒將自11月底起於蝦皮十銓官方旗艦館開賣。