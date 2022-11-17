年底選舉桃園市和新竹市都打的火熱，候選人在公辦政見發表會也火力全開，新竹縣則一直處於「冷戰」狀態，連續2場公辦政見會，未見以往候選人帶著大批鼓掌部隊，前來聽政見的民眾也不多。

以往新竹縣長選舉，有競爭力的候選人都會參加公辦政見會，動員大批支持者到場拚場，有時會在發表政見時攻擊對手，說完後台下鼓掌部隊會高喊候選人的名字「凍蒜！」隨後帶隊離去，然而今年實際到場聽政見的民眾較少。

新竹縣選委會針對政見會幾乎是候選人講給自己人聽的問題，想改為電視政見發表會，選前曾徵詢縣長候選人的意見，5位候選人都勾選實體的公辦政見會，現場不做電視直播，但同意候選人可以用手機自己直播。

競選縣長連任的楊文科陣營認為，楊文科4年來的政績有目共睹，「五支箭」及照顧老中青幼等政見都按步就班推動，也透過縣政新幹線到13鄉鎮市宣傳讓民眾了解，很早就決定不參加公辦政見會。

今年參加縣長、縣議員及鄉鎮市長公辦政見會的候選人，也沒有像以往帶著鼓掌部隊到場，大多帶著1到2名助選員在現場做臉書直播，講完就走人，整個政見會場都相當冷清。

竹北市縣議員22選12，11人是老將，參選的新人都說，竹北市外來人口居多，並且多住在社區大樓，很難進入接觸到選民，只能加強空戰做宣傳，用臉書直播發表政見，到底能不能爭取選民投票支持，完全沒把握。

竹東鎮縣議員18搶6，是全縣縣議員最激烈的戰區，連任的候選人多有基本派系樁腳，有參選的新人說，公辦政見會用臉書做直播，能爭取到1票算1票。