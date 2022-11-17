TVBS攜手台東縣政府，以「東飄去旅行」為主題舉辦2023跨年演唱會，日前曝光獨家邀請吳青峰、盧廣仲、熱狗等巨星輪番嗨唱。今（17日）公布第2波卡司名單，邀請到「新生代創作才女」Karencici、「靈魂DIVA」家家以及「金曲唱作歌手」MATZKA，時隔12年重回台東家鄉跨年開唱的家家，興奮表示：「好久不見！我要回家唱歌給大家聽了。」

第1次在台東陪伴歌迷跨年的Karencici，透露跨年表演將帶來新歌演出，讓台東的粉絲們搶先聽，她也興奮表示心情上既開心又期待，希望結束後還有時間可以逛逛走走。而每次出場造型總是驚艷大家的她，對跨年裝扮則賣關子表示，絕對是「Karencici style」，還請粉絲們敬請期待。

10多年沒回到台東跨年的家家則表示，將會準備一連串大家所熟悉的經典歌曲，「要把這幾年沒在家鄉唱到的一次補回來」，也很期待可以跟大家一齊大合唱。MATZKA受訪時大讚台東歌迷都非常棒，重點是都很會唱歌、跳舞，更對歌迷喊話：「想跳就跳！如果你們想上台的話很歡迎。」