新北市府在淡海新市鎮推動智慧駕駛電動巴士，第一期載客測試獲民眾搭乘滿意度92％，交通局加碼推出第二期計畫，以兩輛國產化的小型智駕電動巴士，並採用可降低過熱或爆炸等安全風險的鋰鐵電池，搭配環狀路線運行，預計明年年第一季上路測試，帶給民眾更好的乘車服務。

交通局長鍾鳴時日前前往車廠了解第二期智駕電巴打造進度，他說，智駕電動巴士測試安全為首要考量，期望運用人工智慧、大數據、雲端運算與行動通訊等技術，發展讓民眾有感的智慧交通服務，並在安全前提下進行車輛提速測試，提升運行效率。

市府延續一期單輛車測試成果，二期主要測試兩輛智駕車跟行及路線合併技術，期待利用本計畫測試成果，作為未來智駕電動巴士導入公共運輸之發展基礎，持續建構人本、安全且符合淨零碳排目標的新一代運輸服務。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，第二期智駕電巴由勤崴國際科技股份有限公司執行，與六和機械股份有限公司、和緯車輛技術股份有限公司合作研發，打造符合經濟部關鍵零組件國產化規定的智駕電動巴士。

智駕巴士將與淡海輕軌營運方式及交通部辦理「淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫」設備整合，結合5G技術與智慧路側設備，採多輛智駕車通訊、多站停靠模式，繞行輕軌崁頂站、美麗新廣場、海洋都心及輕軌淡海新市鎮站進行接駁載客服務。