鴻海(2317)集團旗下台灣夏普（SHARP）今（17）日宣布策略結盟家電大廠禾聯碩(5283)，將成立新公司夏禾電器販賣（SHAHER Air Tech），盼將日本夏普的海外家電銷售成功經驗複製到台灣，雙強聯手搶攻台灣空調市場版圖。

台灣夏普指出，夏普空氣淨化技術累積22年成果，搭載自動除菌離子技術的空氣淨化商品，今年全球累計銷售台數突破1億台，在日本國內市占率達70％，在東南亞銷售亦稱霸市場，應用領域包括交通運輸、公共設施、居家生活及醫療衛生等領域。

台灣夏普總經理張凱傑指出，夏普擁有百年品牌、日本工藝、空氣淨化技術、智聯網（AIoT）及品質等5大特色，雙方深度合作不僅代理品牌和經銷，也積極布局包括家用和商用等空調產品，讓台灣消費者有更多選擇，並為市場帶來新風貌。

台灣夏普認為，夏禾為日台雙DNA融合，結合夏普的研發力、品牌力、技術力，以及禾聯碩的製造力、通路力、服務力，戰鬥團隊可發揮1加1大於2的效果。禾聯碩亦有推出自家品牌的空調產品，公司對此表示目前不會停止銷售。

禾聯碩副董事長蔡柏毅表示，集團擁有銷售通路、售後服務、在地化工廠、高效倉儲物流及營運等5大特色，在服務維修、倉儲空間、產品配送方面具優勢。目前已設立14個服務站，包括4月完成的中壢服務站，蘆洲、三重、台中、雲林北港等服務站正在規畫中。

禾聯碩目前全台傳統經銷通路超過2249間，實體通路自有展業人員超過248位，並全面進駐虛擬通路。公司在台中、嘉義、台南、高雄等地的廠辦面積達1.5萬坪，預計12月將進駐A7新總部，原有的2萬7990坪倉儲空間，年底前將再增加2萬5500坪。

禾聯碩2022年前三季合併營收54.55億元、年增12.88％，創同期新高，惟受原物料價格高漲拖累，稅後淨利6.35億元、年減4.68％，每股盈餘8.7元。展望後市，在家電需求持續看好、原物料價格見高檔修正跡象，法人預估今年仍有望連7年賺逾1股本。