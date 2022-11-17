苗栗縣長徐耀昌17日主持西湖國小社區共讀站啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日主持西湖國小社區共讀站啟用。（謝明俊攝）

西湖國小社區共讀站「打哪叭書坊」啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日主持西湖國小社區共讀站啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日主持西湖國小社區共讀站啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣西湖鄉市中心有西湖溪流過，舊時道卡斯族人稱西湖溪為「打哪叭溪」是西湖鄉的生命泉源母親河，苗栗縣政府全力推動在各國中小設置社區共讀站，西湖國小社區共讀站建置在學校書香樓一樓，17日由苗栗縣長徐耀昌主持啟用，命名為「打哪叭書坊」將為向來文風薈萃的西湖鄉再添書香。

發源自苗栗縣三義鄉的西湖溪，是苗栗縣內少數由南向北流向的溪流，溪水流經西湖溪全境，是鄉內農田重要灌溉水源之一，也是西湖鄉的生命之河、母親河。過去，西湖鄉住有許多道卡斯族人，將西湖溪命名為「打哪叭」溪，西湖老街也因西湖溪穿流而過，與西湖溪結成生命共同體。近年來，因生態保育得宜，西湖溪也成了西湖鄉內重要自然生態場域之一，

西湖國小是西湖鄉的中心學校，2015年校慶百周年時，獲得教育部補助重建校舍書香樓，完成啟用後，緊接著推動校舍二期工程，目前已接近完工。在書香樓啟用後，縣府教育處協助校方向教育部爭取2百萬元，並由縣府補助80萬元在書香樓1樓增設2間教室及1間社區共讀站，縣府另行補助近40萬元購置圖書。

17日新的社區共讀站完工揭幕啟用，由苗栗縣長徐耀昌主持啟用，並命名為「打哪叭書坊」書坊採用象徵西湖鄉特產文旦柚的淺綠色系，並特別設置了舒適閱讀區，讓學生可以完全放鬆置身閱讀世界。

徐耀昌表示，西湖鄉在清朝就設置雲梯書院，鄉內文風非常鼎盛，西湖國小位在西湖溪畔，秉持過往「晴耕雨讀」的客家傳統精神，讓社區共讀站發揮帶動閱讀風氣功能，讓更多鄉親能享用閱讀樂趣。