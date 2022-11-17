新北市雙溪區虎豹潭去年10月發生一起溪水暴漲導致6人喪命的意外悲劇，17日上午基隆地方法院宣判，認定帶隊的蘇姓女老師輕忽安全，未盡應注意之義務，但因已給付被害6人共600萬元賠償金，依過失致死罪判處有期徒刑2年，緩刑5年。

2021年10月16日，由蘇女帶隊的「大方自然體驗營」一行31人到虎豹潭出遊，途中遇到大雨，眾人在通過梳子壩時，2名大人、4名小孩遭湍急溪水沖走，新北消防局派出大批警消搜救，但6人仍不幸殞命。

基隆地檢署今年6月起訴蘇女時，所持的主要理由在於蘇女在路程中見雨勢漸大、溪水漸漲時，「有數次阻止憾事發生之機會，卻過晚撤退」，且無專業人員在最前方引導，導致最終犠牲了6條人命。

基隆地院認為，蘇女在決定折返時，並未明確指示折返路線，且未確保「不要通過河床間砌石階梯」的訊息完整傳達給每一個參與的人員。在未確保現場參與人員都獲悉其指示時，仍未留在隊伍前方引導安全路線，才導致6名人員死亡。

基隆地院法官表示，蘇女犯後坦承全部犯行，民事賠償部分雖與被害人家屬未達成共識而未成立和解，然其已於審理時先履行給付被害人 6 人共計 600 萬元之賠償金，顯示被告犯後態度尚屬誠摯。判處蘇女有期徒刑2年，緩刑5年。