台糖17日表示，奪下2022 TCSA台灣企業永續獎「綜合績效獎－台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告獎－傳統製造業－金級」，以及2022 BSI「永續韌性獎－領航獎」等3座永續大獎。

台糖表示，台糖是國內早期投入社會責任的企業之一，於2010年開始發行企業永續發展報告書，展現推動永續之承諾與成果。台糖長期關注農業發展，遇農產品盛產滯銷或外銷受阻之際，主動採購相挺；也長年支持公益、敦親睦鄰，回饋社會。

近年推動循環經濟有成，東海豐農業循環園區、沙崙循環住宅及牡蠣殼生技材料廠相繼落成啟用，13座豬場改建也正如火如荼進行，樹立國內廢棄物資源化及產業升級的新典範。

台糖也說，為加速政府綠能轉型，台糖善用不適耕作地（鹽化地、石礫地）及滯洪池場域，擴大設置太陽光電，包括3座地面型光電專區及9座光電滯洪池，今年底全數併網後，預估每年可增加至少7億度綠電，落實減碳目標。在自然資源維護方面，現已有4處休閒據點取得環境教育場所認證，其中柳營尖山埤渡假村的獨角仙及螢火蟲生態復育，獲2021年台灣永續行動獎肯定。