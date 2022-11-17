據美國證券交易委員會（SEC）11月14日公布文件顯示，截至2022年9月底，股神巴菲特的波克夏公司第三季新增台積電ADR持股，敲進約6,010萬股，價值41.2億美元，持股比重近1.4％，為波克夏的第十大持股。股神按讚的消息一出下，近二日台積電一路走高，11月16日開高震盪，最高甚至上攻到494元，終場以487元收盤。

國泰台灣5G＋ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，台股持續轉強下，熱錢開始湧入，電子族群普遍走揚。觀察今年半導體產業在通膨壓力下，晶圓生產設備加上關鍵零組件和材料成本上揚，也使得晶圓代工價格漲勢維持不變，因此預估台積電晶圓代工價格上漲力道依舊穩固，可力保營收不墜。然而，蘇鼎宇表示，壓力將落在IC設計業者是否也能把上漲成本轉嫁給客戶，若不能轉嫁，則在庫存升高壓力下，未來可能下修晶圓投片數量。另一方面，台灣9月PMI受海外需求減緩及去庫存影響持續下降至44.9，不過客戶庫存下降加快、新出口訂單趨向止穩，庫存調整持續好轉中，顯示調整有機會已步入尾聲，台股有望迎來拉貨及補庫存行情。

國泰投信分析，觀察國泰台灣5G＋ ETF（00881）投資組合中，半導體族群佔比約65％，而其中台積電佔比更達到約28.52％，其所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G＋通訊指數近一周（11月8日至11月15日）成長11.91％。00881均衡投資於30檔5G國家隊企業，對於台積電個股投資有興趣的投資人，也可以透過ETF參與這波資金行情，因為可同時掌握從基建端的半導體、基地台，到應用端的智能車等產業發展，比起持有單一個股，並能分散投資風險。

根據臺灣證券交易所資料，回顧台股第四季表現，近10年來，電子產業與半導體產業平均含息報酬表現分別為4.24％、7.30％，較傳產、金融保險表現優異，也贏過台股大盤的3.39％，主因第四季為電子產業旺季，建議現階段可透過布局相關科技題材ETF，以定期定額方式低檔建立部位，把握參與第四季利多的投資機會。