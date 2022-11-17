九合一選舉進入最後倒數，候選人紛紛打出「夫人牌」，強調感性訴求。國民黨新竹市長候選人林耕仁的妻子昨（16）日晚間也現身為夫掃街，讓林忍不住直呼「謝謝妳」，感念妻子的支持、付出與相伴，並喊話夫妻倆將用同樣疼惜新竹的心，來向市民朋友懇託拜票，盼大家能給他這個機會。

林耕仁今日在臉書發文，刊出妻子現身為他掃街拜票的照片表示，選舉說不辛苦是騙人的，所以在最需要扶持的那一刻，有家人的相伴，真的很幸福，也是莫大的支持。

林耕仁指出，昨晚的車隊掃街，始終默默支持他的牽手站出來，做他的分身，用同樣疼惜新竹的心，來向市民朋友懇託拜票。

面對妻子的現身力挺，林耕仁感性說道：「謝謝妳，一路相伴，一直支持我實踐夢想；謝謝妳，做我最堅強的後盾，讓我無後顧之憂，可以全力以赴，全力向前拚！」林也喊話，他與牽手謝謝各位市民朋友，夫妻倆攜手前行，望大家牽成。