4年舉辦一次的2022卡達世界盃足球賽（2022 FIFA World Cup）開幕式即將在11/20於卡達盛大舉行，緊接著在11/20-12/18展開為期20多天的賽程。而隨著開幕進入倒數階段，各大賽程也陸續公開，各國天菜球員的表現，也令粉絲們拭目以待。

今年的卡達世界盃足球賽，是繼日本、韓國之後，第三個主辦世界盃足球賽的亞洲國家，也是首次主辦世界盃足球賽的伊斯蘭國家，到時除了能為當地帶來驚人的觀光收益外，也讓他們在國際間受到矚目。而今年出賽的國家為波蘭、美國、英格蘭、阿根廷、法國、西班牙、德國、日本、韓國、迦納、烏拉圭、巴西、瑞士、喀麥隆、塞爾維亞、比利時、摩洛哥、加拿大、克羅埃西亞、突尼西亞、丹麥、葡萄牙、墨西哥、沙烏地阿拉伯、伊朗、塞內加爾、卡達、厄瓜多、荷蘭等等。

而比賽尚未開打，球星們的一舉一動就備受關注。其中，最受到大眾矚目的葡萄牙球星「C羅」克里斯蒂亞諾羅納度（Cristiano Ronaldo），近期除了傳出狀況不佳外，也爆出與老東家曼聯的管理層不和，是否能順利完成他足球生涯的「最後戰役」，都令粉絲相當堪憂。另外，分別代表巴西、阿根廷和法國出賽的巴黎聖日爾曼隊三巨頭內馬爾（Neymar）、梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe），也被視為世足賽上最被看好的冠軍球隊。

接下來的賽程將由愛爾達電視、中華電視公司以及線上平台Hami Video同步轉播，過程也將一天比一天更加精采。

參考愛爾達電視台灣轉播時間如下：

11/20（日）

23:30 卡達VS厄瓜多 A組第一輪

11/21（一）

20:30 英格蘭 VS 伊朗 B組第一輪

23:30 塞內加爾 VS 荷蘭 A組第一輪

11/22（二）

02:30 美國 VS 威爾斯 B組第一輪

17:30 阿根廷 VS 沙烏地 C組第一輪

20:30 丹麥 VS 突尼西亞 D組第一輪

23:30 墨西哥 VS 波瀾 C組第一輪

11/23（三）

02:30 法國 VS 澳大利亞 D組第一輪

17:30 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 F組第一輪

20:30 德國 VS 日本 E組第一輪

23:30 西班牙 VS 哥斯大黎加 E組第一輪

11/24（四）

02:30 比利時 VS 加拿大 F組第一輪

17:30 瑞士 VS 喀麥隆 G組第一輪

20:30 烏拉圭 VS 南韓 H組第一輪

23:30 葡萄牙 VS 迦納 H組第一輪

11/25（五）

02:30 巴西 VS 塞爾維亞 G組第一輪

17:30 威爾斯 VS 伊朗 B組第二輪

20:30 卡達 VS 塞內加爾 A組第二輪

23:30 荷蘭 VS 厄瓜多 A組第二輪

11/26（六）

02:30 英格蘭 VS 美國 B組第二輪

17:30 突尼西亞 VS 澳大利亞 D組第二輪

20:30 波蘭 VS 沙烏地 C組第二輪

23:30 法國 VS 丹麥 D組第二輪

11/27（日）

02:30 阿根廷 VS 墨西哥 C組第二輪

17:30 日本 VS 哥斯大黎加 E組第二輪

20:30 比利時 VS 摩洛哥 F組第二輪

23:30 克羅埃西亞 VS 加拿大 F組第二輪

11/28（一）

02:30 西班牙 VS 德國 E組第二輪

17:30 喀麥隆 VS 塞爾維亞 G組第二輪

20:30 南韓 VS 迦納 H組第二輪

23:30 巴西 VS 瑞士 G組第二輪

11/29（二）

02:30 葡萄牙 VS 烏拉圭 H組第二輪

22:30 荷蘭 VS 卡達 A組第三輪

22:30 厄瓜多 VS 塞內加爾 A組第三輪

11/30（三）

02:30 威爾斯 VS 英格蘭 B組第三輪

02:30 伊朗 VS 美國 B組第三輪

22:30 澳大利亞 VS 丹麥 D組第三輪

22:30 突尼西亞 VS 法國 D組第三輪

12/1（四）

02:30 沙烏地 VS 墨西哥 C組第三輪

02:30 波蘭 VS 阿根廷 C組第三輪

22:30 克羅埃西亞 VS 比利時 F組第三輪

22:30 加拿大 VS 摩洛哥 F組第三輪

12/2（五）

02:30 日本 VS 西班牙 E組第三輪

02:30 哥斯大黎加 VS 德國 E組第三輪

22:30 南韓 VS 葡萄牙 H組第三輪

22:30 迦納 VS 烏拉圭 H組第三輪

12/3（六）

02:30 喀麥隆 VS 巴西 G組第三輪

02:30 塞爾維亞 VS 瑞士 G組第三輪