葳格國際學校17日舉行「Apple傑出學校認證典禮」，正式成為「Apple傑出學校」，列入全球「Apple傑出學校榜單」，是全台首先上榜的學校。校長李海碩表示，葳格獲選全球「Apple傑出學校」，給予師生很大鼓舞，肯定葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻遠見。

Apple推動教育創新逾40年，目前全球共有728所「Apple傑出學校」，可以成為「Apple傑出學校」，除了學生能展現學習中運用科技的願景外，學校領導者及教職員，還要能夠營造出一個讓學生對學習產生興趣與好奇心的環境。

教育部專案辦公室執秘郭伯臣說，未來教育部推動「班班有網路，生生用平板」這個計畫，葳格國際學校可以擔任一個重要的角色，作為全台高中這個計畫的一個典範學校，把葳格國際學校施行的經驗，可以分享給全國的高中，善用學習載具、多元軟體來協助學生學習。

葳格國際學校於2014年起開始推動科技輔助教學與學習，在董事會的支持下，率先全國成立了iWagor Center與教師社群，鼓勵老師們參與國內外研習並推動共學與互享，運用iPad進行教學與公開觀議課，更在營造充滿科技力的情境中持續創新，再經過各階段的評比後通過『 Apple Distinguished School 』的審查。

校方指出，打造創新和優質的學習環境，運用行動載具使師生在教與學的過程中，共同啟發學生的創造力、團體合作與批判性思考能力，同時記錄學習歷程的成果，並引導孩子探索，互學共享，培養跨域學習的自主能力，正達成了「Apple Distinguished School」創新、領導力和卓越教育中心的代表，證明推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻性遠見。