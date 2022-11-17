在韓國央行頻頻一直升息下，當地金融業前3季的利息收入竟創新高。不過，由於經濟成長趨緩外加通膨大漲，韓國家庭上季收入是從2021年第二季以來，首度出現縮減現象。

根據韓國官方17日資料，在第二季創下年增8.3%歷史新高後，第三季全韓家庭可支配的收入與去年同期相比，卻減少3.6%。韓國上季經濟數據很不好看，不僅經濟成長降至一年新低，消費者通膨更是大增5.9%，也創近24年來最大。

但韓國銀行業卻有好消息傳出，今年前9月期間，利息收入共計40.6兆韓元，約303億美元，比去年同期多增6.9兆韓元，這全得拜當地愈來愈高的利率所賜。

韓國利息已經從新冠疫情嚴峻期間超低的0.5%，一路爬升至目前3%。利率大升也造成房價開始鬆動走跌，以及不少民眾或企業還不出錢來。根據統計，韓國今年前三季銀行界需提列的呆帳金額，也增加1.7兆韓元，來到4.1兆韓元。