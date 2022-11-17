國民黨新竹市長候選人林耕仁曾爆民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費事件，對於是否把資料提交給檢調？國民黨主席朱立倫表示，林耕仁、國民黨目標是針對新竹的執政黨。（賴佑維攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁曾爆民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費事件，對於是否把資料提交給檢調？國民黨主席朱立倫表示，林耕仁、國民黨目標是針對新竹的執政黨，下架民進黨是大家共同的目標，其他候選人個人的問題，由司法機關查清楚。

朱立倫今天陪同新北市議員江怡臻、桃園市議員候選人凌濤到新北和桃園交界的桃鶯路、鶯桃路掃街拜票。朱立倫說，這2名年輕發言人代表市民心聲，希望關鍵時刻獲得大家支持。

朱立倫表示，林耕仁跟國民黨共同的目標，就是針對新竹市的執政黨也就是民進黨新竹市長候選人沈慧虹、前新竹市長林智堅，一定要讓他們下台，否則在新竹造成這麼多的弊案，不但是「抄襲黨」而且是「弊案黨」。朱立倫強調，下架民進黨是大家共同的目標，也是林耕仁不斷努力的，至於其他候選人造成個人的問題，由司法機關查清楚。

至於88會館傳出桃園市長鄭文燦也去過，朱立倫說，平常做的一些事情終於會漸漸曝光，不管是和黑道，或地下匯兌洗錢集團的關聯都會扯出來。朱立倫強調，作為地方首長，尤其在治安不好，全民都要唾棄詐騙、匯兌洗錢集團的時候，還跟他們有牽扯不清的關係，覺得鄭文燦一定要說清楚講明白。