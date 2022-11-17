曾在美國台積電服務過的國民黨高市議員黃紹庭質疑，台積電剛宣布暫緩高雄7奈米廠，今天又傳出台積電重要設備商艾司摩爾決定落腳新北投資新北，這對高雄半導體S廊帶形成是否產生重大影響。（柯宗緯翻攝）

荷商艾司摩爾宣布落腳新北投入在台最大投資案，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（17）日指出，新北市長侯友宜沒有特別做大內宣，高雄非常歡迎國際大廠來投資，但最大投資案在新北，是否讓高雄人有些失望。此話似乎暗酸陳其邁將台積電設廠當成政績。

高市府今年稱半導體設備大廠艾司摩爾有意到高雄成立辦公室。陳其邁近日在政見會上，對於柯志恩時常提到高雄只有台積電不夠，他大力回擊，提到這兩年除了台積電，包括艾司摩爾、應材、英特格、穩懋以及德商默克等大廠也都來到高雄，帶動整體產業轉型、創造多元優質的工作機會。

不過，近日艾司摩爾宣布，將落腳新北並且是有史以來在台灣最大的投資金額。對此，柯志恩表示，尊重艾司摩爾等任何國際大廠設廠規畫，也非常歡迎到高雄來投資。

柯志恩也暗酸陳其邁說，像艾司摩爾主動說最大投資案在新北，侯市長之前沒有特別做大內宣，這是侯市長尊重國際大廠的規範，「但選舉時大內宣，人家還沒確定前就不該講太多」。

柯志恩直說，艾司摩爾最大投資案在新北，是否讓高雄人有些失望，但歡迎也尊重業者所有的設廠規畫，對於高雄市政府而言就是好好做好自己該做的事情，不需要再選舉時再多說什麼。

曾在美國台積電服務過的國民黨高市議員黃紹庭質疑，台積電剛宣布暫緩高雄7奈米廠，今天又傳出台積電重要設備商艾司摩爾決定落腳新北、投資新北，這對高雄半導體S廊帶形成是否產生重大影響。

黃紹庭指出，S廊帶是高雄半導體轉型重要關鍵，呼籲民進黨政府一定要把招商的環境、誘因做好，才可以真正落實企業的進駐，不要每每把企業變成宣傳的工具，或是當成政績，並且代替企業宣布要進駐，一旦企業沒有真正進駐，只會造成市民朋友更大的失望及落空。

黃紹庭更狠酸，近來民進黨在選舉期間說要在桃園設立台積電高階晶圓廠，他也鼓勵陳其邁「不要讓高雄的高階晶圓廠最後落腳桃園」，這樣恐怕變成小英總統打臉「小英男孩」。