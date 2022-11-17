由台灣企業永續學院主辦的「第15屆TCSA台灣企業永續獎」，軒郁國際（6703）甫出具第一本永續報告書，即榮獲永續報告書獎金獎，顯現其實力。

「TCSA台灣企業永續獎」歷屆參獎企業占臺灣上市公司市值的76％，其年度營業額及政府預算總和高達36.13兆與我國2021GDP比值約167％，顯見永續發展已成為各界關注重點。 軒郁為國內第一家品牌電商上櫃公司，亦積極透過導入產品的綠色包材，並自願性編制永續報告書，持續強化核心本業與永續發展之間的連結，期待透過與各方利害關係人密切的溝通，能夠持續引領軒郁國際攜手社會邁向更永續、共同成長的美好未來。

展望未來，軒郁表示，將持續誠信經營的原則，秉持「數據思維為核心」、「讓消費者動心」、「為社會付出關心」的核心價值，透過專業團隊的技術研發與精密檢驗，創造最受消費者喜愛、符合社會永續、安全有效地當責商品，並且以AI數據化分析及虛實融合的行銷模式，持續搶佔海內外全通路商機。