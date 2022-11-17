元太（8069）2022年第三季合併營收為81.04億元，年成長84％，歸屬於母公司之淨利為42.4億元，單季稅後每股盈餘3.72元。前三季合併營收215.17億元，較去年同期成長67％，營業利益為66.20億元，較去年前三季營業利益成長3.65倍，累計前三季營收為近11年同期新高，營業利益、淨利則同步創下歷年同期以來新高點。

2022年前三季營運表現亮眼，主要因為電子紙應用市場需求擴大，營運成長動能除了來自電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售、電子紙看板與物流標籤等應用市場，在智慧醫療及智慧交通的電子紙產品應用開拓，也因其省電低碳的特性受到矚目而陸續展現導入成果。日前新竹臺大分院生醫醫院竹北院區宣佈成立「智慧醫療創新中心」，打造無紙化、低碳環保之智慧醫院，導入電子紙應用在病房床頭卡及房門卡、公車站牌及接駁車站牌等，透過多元場域之應用，達成即時資訊、綠能環保，並提升醫療照護品質之效益。

而由元太與達運精密合作的「成功大學智慧校園電子紙戶外指標系統」打造出全國首創戶外電子紙指標系統應用於智慧校園指標案例。電子紙陽光下清晰可視，非常適合戶外應用，本案運用31.2吋彩色電子紙與28吋黑白電子紙展現高度類紙質感的指標系統，契合成大校園質樸的特色。

台北捷運公司與元太、安勤科技合作，將彩色電子紙應用在中山捷運站告示架，可透過雲端即時更新資訊，無須再以人工換置印刷海報，電子紙因其超低耗電特性，可於車站內機動安排使用，例如設備（電梯、電扶梯等）故障緊急告示、車站宣導相關資訊、大型活動路線指引等，配合車站各種場景靈活運用、即時顯示，達到智慧化、節能減碳效益，提升站務員工作效率。

自2018年即導入上海浦西的1,500座太陽能電子紙公車站牌，以太陽能供電已穩定運行4年。近日採用ISO 14064-1標的物碳足跡量化標準，計算出1,500座電子紙公車站及即時車班到站資訊傳輸的營運系統，每年僅排放42.9公噸的二氧化碳當量，顯著較使用液晶顯示器之公車站牌低。因此僅需購買太陽光電產生的50公噸的自願減排量之碳權後，即可抵銷所有二氧化碳排放量。依據PAS 2060:2018標準及通過現場核查，宣告上海浦西的1,500座太陽能電子紙公車站牌營運系統達成碳中和目標。