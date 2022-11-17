民進黨澎湖縣長候選人陳光復16日晚間到湖西龍門村活動中心，舉辦「相約鄉親鬥陣開講」的說明會，會場湧入100多人前往參加，不料活動進行到一半時，龍門村長洪瑞達突然率領「反風車自救會」的群眾闖入會場，要求陳光復讓他說幾句話，洪拿起麥克風指控陳光復當縣長時，幫著台電在最美的後灣沙灘強行架設3支3000W的風機，還動用警察權企圖鎮壓抗議的村民，陳光復欠龍門村民一個交代；陳光復則回應說，能源是中央的政策，希望洪村長不要把白布染成黑，他選上一定會照顧湖西民眾的福利。

陳光復「相約鄉親鬥陣開講」的說明會到了湖西鄉龍門村，由阮昭雄、李妍慧兩位台灣來的市議員主講，最後陳光復擔任壓軸跟龍門鄉親搏感情，不料陳才剛要講話，村長洪瑞達突然帶一票人闖入會場，希望表達村民的意見。剛開始陳光復還以為洪只是要陳情，大方叫現場工作人員給他麥克風。不料洪卻不留情面，指責台電將巨大風機設置在後灣沙灘，讓龍門發展倒退20年，這都要拜陳光復所賜。

洪瑞達表示，106年3月31日台電再生能源處用「偷襲」方式施工，在龍門後灣設置風力機組遭村民發現，當時承包商不滿遭阻，直接嗆聲抗議民眾，時任縣長的陳光復命令馬公分局長丘立誠帶隊「鎮壓」。洪說這些外來的台灣民代吹彈陳光復豐功偉業，但是龍門村卻因台電與陳光復倒退至少20年。

就在洪瑞達激動發言之際，現場有一名穿著黑衣的工作人員，站在洪面前阻擾其發言，引發反風車自救會成員鼓譟，抗議陳光復來到龍門開講，就應讓大家暢所欲言。隨後一名穿綠衣服的龍門村民，再度貼近阻擋洪，兩人緊張對峙深怕差槍走火，洪瑞達就在半拖半拉之下被請出活動中心。

洪瑞達隨後在臉書發言說明，「前縣長陳光復罔顧地方抗議聲浪，並動用警察權強力壓制抗議民眾，硬把3支3000千瓦的風車立在我們的漂亮後灣沙灘！我不應該質問嗎？我身為一村之長無權為村民發聲嗎？」有村民發聲支持洪瑞達，「一開始問問題就不給麥克風，之後被各種擋、各種推出場？然後搞不清楚的是現場人員是競選團隊還是流氓？為什麼地方討要個說法要這樣被對待？」